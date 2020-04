Wall Street steg kraftig igjen i går på meldinger om at flere amerikanske delstater nå er i ferd med å utvikle planer for å gå ut av lockdown-modus.

Samtidig har storbanker som JP Morgan og Wells Fargo satt av enorme beløp til utlånstapene coronakrisen uunngåelig vil medføre.

«De ser ut til å ta de dårlige nyhetene på forskudd, en særdeles fornuftig strategi som sikkert vil bli fulgt av resten av sektoren. Når det er sagt, understreket begge bankene at mørke tider venter for USA og verdensøkonomien», skriver senioranalytiker Jeffrey Halley hos Oanda i en oppdatering.

– Motstridende informasjon

Halley reagerer på all motstridende informasjon som fortsetter å hope seg opp i markedene.

«Dette skaper et forvirrende bilde for investorer og resten av verden som prøver å få all denne informasjonen til å gi mening», fortsetter han.

Oanda-analytikeren ramser opp hendelser han mener strider mot et rally i aksjemarkedene, og dette er bare noen av dem:

IMF spår den verste depresjonen siden 1930-tallet

Ny oppgang i coronadødsfall i New York

India og Frankrike forlenger nasjonal lockdown

Donald Trump holder tilbake støtte til WHO

«Trump mener WHO er i lommen på Kina. (...) Om noe, og gitt telekomforbudet i forrige uke, virker det Det hvite hus innstilt på å eskalere konflikten med Kina», skriver Halley.

– Federal Reserve kjøper alt

Driveren av børsrallyet de siste par ukene henger ifølge senioranalytikeren sammen med den kraftige veksten i Federal Reserves balanse.

«Sentralbanken kjøper alle gjeldsinstrumenter i markedet», fortsetter Halley, og viser til at Fed i forrige uke kunngjorde kjøp av høyrenteobligasjoner («junk bonds») for opptil 2.300 milliarder dollar.

«Fed har gått inn i virksomheten med å støtte opp om dårlige investeringsbeslutninger og å holde liv i kriserammede selskaper som den store «lender of last resort». Når sentralbanken effektivt støtter opp om enhver investeringsbeslutning i USA i overskuelig fremtid, er det ingen overraskelse at aksjer i USA og verden er i medvind», skriver analytikeren videre.

– Virkeligheten vil bite

Han mener trenden vil fortsette en stund til, fordi Feds handlinger «feilaktig blir tolket som teorien om en V-formet (og dermed rask) gjeninnhenting».

«Virkeligheten vil bite etterhvert, muligens i form av forlenget amerikansk lockdown, en andre bølge av coronatilfeller, en massiv konflikt mellom Kongressen og presidenten, en massiv konflikt mellom presidenten og delstatenes guvernører – eller alt det som er nevnt ovenfor», fortsetter Halley.

«Takket være Fed, vil kortsiktige optimister sannsynligvis fortsatt bli belønnet. De som er tålmodige og venter på bedre nivåer å gå inn i markedet på, bør ikke frykte. Disse vil trolig også belønnes til slutt», skriver analytikeren.