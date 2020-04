Google annonserte onsdag at de har opprettet Journalism Emergency Relief Fund. Et fond som skal hjelpe lokale nyhetsbyråer over hele verden mens pandemien står på.

Både små og mellomstore redaksjoner kan søke, uansett om jobber 2 eller 100 journalister der. Og størrelsene på utbetalingene vil variere fra noen få tusen dollar til over ti tusen dollar, avhengig av behovet.

De forskjellige redaksjonene har frem til 29. april til å søke om støtte fra Google.