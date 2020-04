Bank of America hadde et resultat på 0,40 dollar pr. aksje i første kvartal. Det er lavere enn konsensus på 0,46 dollar pr. aksje. Samme tid i fjor ble det et resultat på 0,70 dollar pr. aksje.

Nettoomsetningen kom inn på 22,8 milliarder dollar, litt lavere enn ventede 22,9 milliarder dollar.

Bank of America satte av 4,8 milliarder dollar til lånetap i kvartalet, sammenlignet med lånetap på 1 milliard dollar i fjor.

Aksjen faller 2,5 prosent i førhandelen på Wall Street.