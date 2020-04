Fed-avgjørelse overbeviste Nordea-analytikerne

Anbefalingen kommer etter at Fed gikk ut skjærtorsdag og sa de ville kjøpe så kalte «fallen angels», obligasjoner som tidligere hadde IG-rating (investment grade) og som blir sendt ned til high yield-universet.

Redusert risiko

Den amerikanske sentralbanken uttalte også at de vil kjøpe børsnoterte high yield-fond. Dette vil være med på å redusere risikoen for en likviditetsdrevet svekkelse i kredittmarkedet. Nordea har tidligere fryktet et ekstra stort tilbud av high yield-obligasjoner som en konsekvens av nedgraderinger av IG-obligasjoner.

Den nordiske bankkjempen forventer at Feds nye tiltak vil føre til økt emisjonsvolum blant high yield-obligasjoner, noe som vil være helt avgjørende for at selskapene overlever.

Slik Nordea ser det virker det som at Fed kommer til å gjøre det som skal til for å støtte kredittmarkedene. Og selv om de makroøkonomiske utsiktene er bekmørke enn så lenge, er mange av dem allerede kvittert ut av markedet, og med Feds kjøp er risikoen for kraftig utgang i kredittmarginene betydelig redusert.