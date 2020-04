Seniorøkonom om markedene: – For tidlig å trekke definitive konklusjoner

«De siste ukene har aksjemarkedene steget, og trolig har tegn til at smittetoppen er innen rekkevidde flere steder vært en positiv bidragsyter til utviklingen. Med manglende historiske paralleller er det en krevende øvelse å estimere hvilke utslag de omfattende nedstengningene vil ha for økonomiene og for selskapenes inntjening», skriver Halfdan Grangård, seniorøkonom i Handelsbanken, i en morgenrapport.

I går falt aksjemarkedene bredt. Oslo Børs gikk ned 2,37 prosent, mens Wall Street endte ned 1,44-2,20 prosent. Men de seneste ukene har markedene hentet inn deler av det store fallet i mars.

Han skriver at sentralbankenes tiltak og krisepakkene i USA har hatt en positiv effekt på risikosentimentet og bidratt til å hindre konkurser. I går sa Grangård til Finansavisen at markedene er på desperat jakt.

«I disse tider er det all mulig grunn til å være forsiktig med å koble markedsbevegelser til enkelthendelser. Resultatsesongen for 1. kvartal er imidlertid i gang, og har tvunget investorer til igjen å fokusere på de kortsiktige økonomiske skadevirkningene av covid-19 pandemien», skriver Grangård.

Hittil har de største bankene i USA som har lagt frem tall foreløpig levert svakere enn hva konsensus forventet.

«Foreløpig har relativt få selskaper rapportert, så det er for tidlig å trekke definitive konklusjoner. Noen av de største amerikanske bankene viste imidlertid frem svake tall i går og sammen med dystre makrotall fra USA og fallende oljepris, bidro det til at de viktigste amerikanske og europeiske aksjeindeksene falt 2-4 prosent», skriver Grangård.



Nordnet spår at det vil bli oppgang på Oslo Børs torsdag.