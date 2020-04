Nordea Markets: Risk-off

Det har vært et ordentlig surt klima på verdens børser det siste døgnet. I går var de amerikanske hovedindeksene ned nærmere to prosent, og fallet fortsatte i Asia over natten.

Rentene falt også, tiåringen i USA er ned omtrent 10 basispunkter.

«Risk-off stemningen skyldes blant annet dårlige nøkkeltall fra USA», skriver analytiker Dane Cekov i Nordea Markets i morgenrapporten.

Oljeprisen falt ytterligere onsdag. Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at global oljeetterspørsel vil å falle med 9,3 millioner fat pr. dag i 2020 sammenlignet året før. Det tilsvarer en nedgang på nesten 10 prosent av verdens oljeetterspørsel – omtrent det landene i OPEC+ avtalte å kutte tidligere denne uken.

Brent handler på 28 dollar fatet i skrivende stund, ca. 2 dollar lavere enn i går morges.

«Det er ikke veldig overraskende at kronen svekker seg i et slikt klima», skriver analytikeren, og viser til EURNOK i 11,50 og USDNOK i 10,50.

Dagens viktigste

Dagens viktigste nøkkeltall er de ukentlige tallene på nye søknader om ledighetstrygd – jobless claims – fra USA.

«Tallene har steget mye på kort tid, mer enn 16 millioner mennesker har søkt ledighetstrygd i løpet av de to siste ukene av mars og den første uken i april. Det utgjør 10 prosent av arbeidsstyrken i USA», skriver Cekov i oppdateringen.

Nå er konsensus 5,5 millioner nye søkere. I tillegg er det ventet at over 13 millioner personer vil fortsette å være på trygd, mer enn det dobbelte av det vi så under finanskrisen.