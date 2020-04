Borgen Gjerde: – Børsutviklingen har så langt vært skremmende lik høsten 2008

«Etter flere dager med kraftig oppgang falt børsene igjen i går, i det som nok både var en liten «virkelighetssjekk» for investorene, ettersom børsfallet ble trigget av et sett svake nøkkeltall fra USA, og helt etter boka», skriver Ingvild Borgen Gjerde, analytiker i DNB Markets, i en morgenrapport.

De europeiske og amerikanske aksjeindeksene falt 2-4 prosent drøyt. Borgen Gjerde peker på at amerikanske aksjer falt 34 prosent fra 19. februar til 23. mars. Siden har de hentet seg inn med 27 prosent før gårsdagen.

«På dag 40 etter at børsene toppet ut, det vil si i går, falt altså børsene igjen (S&P500 ned 2,2%). Sammenligner vi med det som skjedde høsten 2008, og dagen før kollapsen til investeringsbanken Lehman Brothers, falt amerikanske aksjer like mye som de har gjort nå, før oppgangen kom etter en drøy måned», skriver Borgen Gjerde.

Skremmende lik

Den gang var oppgangen på nesten 20 prosent i løpet av seks dager, før børsene falt igjen på dag 38 etter kollapsen til Lehman. Deretter kom det en ny bunn to uker senere, og enda en bunn fire måneder etterpå.

«Børsutviklingen så langt har altså vært skremmende lik den høsten 2008, og det at markedene har en tendens til å stige etter kraftige fall, før de faller igjen, er noe som går igjen i de fleste perioder med børsuro. Det er en viktig grunn til å ikke bli altfor trygg på at faren er over i aksjemarkedet, til tross for flere uker med oppgang bak oss», skriver Borgen Gjerde.

Sentralbanker

Hun ser også årsaker til at historien ikke skal gjenta seg, og viser til at rentemarkedet har falt mye raskere enn i 2008 fordi sentralbankene har vært raskt ute med støttetiltak.

«Erfaringen fra de siste årene, om at likviditetsinnsprøytning fra den amerikanske sentralbanken er den aller viktigste driveren av aksjemarkedet, tilsier at «this time is different», men enn så lenge kan vi konstatere at til nå har børsene beveget seg helt etter boka», skriver Borgen Gjerde i DNB Markets-rapporten.