ABT avslutter avtale

Aqua Bio Technology børsmeldte 26. november at hudpleieserien ?uvget ble en del av deres produktportefølje. Nå har ABT valgt å terminere distribusjonsavtalen for ?uvget, men produktet vil fortsatt selges i 18 måneder. ABT opplyser at hudpleieserien ikke gjenspeiler forventingene.

Aqua Bio Technology varsler at de er i ferd med å registrerte hudpleieserien Moana Skincare i markeder i India og Egypt. I baltiske land er salget allerede i gang.

Ellers ventes det at Espen Kvale, som har vært konstituert som konsernsjef, vil bli dette fast ettersom han flytter til Norge fra USA innen kort tid.

Tidligere adm. direktør Arvid Lindberg er ute av selskapet, emn fungerer som rådgiver.