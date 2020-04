Goldman Sachs advarer: Aksjer har steget for mye, for fort

Goldman Sachs synes at aksjer har steget for mye den siste tiden, og at de har steget for fort, skriver Financial Times.

S&P 500 har for eksempel steget nesten 25 prosent siden bunnen i mars. Coronaviruset sendte markedene kraftig ned sist måned. Støttetiltak fra regjeringer og sentralbanker har hjulpet aksjemarkedene i det siste. Oppturen er også smurt av at mange nå tror smittetoppen er nådd.

– Sannsynligvis har oppgangen gått for fort gitt de langsiktige utsiktene vi ser for økonomiske- og inntjeningsdata, sier Peter Oppenheimer, sjefstrateg i Goldman Sachs.

– Vi vil hevde at dette rallyet har gått for høyt og for raskt. Det er fortsatt sannsynlig med ulemper, sier Oppenheimer.

Han legger til at han tror økonomien vil bedre seg i andre halvår. De ledende indeksene på Wall Street stiger i førhandelen torsdag.