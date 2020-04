poLight varsler emisjon

Saken utvides.

poLight vurderer å gjøre en udokumentert rettet emisjon på 20-40 millioner kroner ved utstedelse av nye aksjer, går det frem av en børsmelding.

Nettoprovenyet vil gå til finansiering av ytterligere vekst, samt generelle selskapsformål.

To av selskapets største aksjonærer, Investinor (19,82 prosent) og Stiftelsen Industrifonden (11,68 prosent), har forpliktet seg til å tegne for hhv. 9,435 og 5,565 millioner kroner i emisjonen – men ikke slik at førstnevnte vil ta mer enn 49 prosent av emisjonen.

Les mer her.