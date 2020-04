Krisefond på 350 milliarder dollar er tomt

Det amerikanske krisefondet for småbedrifter er tomt for penger etter at hele potten på 350 milliarder dollar er delt ut.

Situasjonen har oppstått etter at USAs finansdepartement og ledere i Kongressen ikke har kommet til enighet om en avtale som kan fylle opp fondet med nye midler.

«Vi er nå ikke i stand til å godkjenne nye søknader til PPP (Paycheck Protection Program) basert på tilgjengelig finansiering. Vi er nå derfor ikke i stand til å registrere nye PPP-låntakere», skriver Small Business Administration ifølge Financial Times på sine hjemmesider.