Flaggdag i Zalaris

Fond forvaltet av DNB Asset Management har i dag kjøpt 300.000 aksjer i Zalaris, går det frem av en børsmelding.

Ordreboken viser at posten ble krysset på kurs 30 kroner, noe som betyr at aksjeposten skiftet eiere for ni millioner kroner.

DNBs aksjefond eier etter dette 1.120.419 aksjer i Zalaris, tilsvarende 5,56 prosent eierandel.

– Et spill på digital megatrend

Aksjen falt én prosent til 31 kroner i torsdagens handel på Oslo Børs, men har likevel steget over 20 prosent på Oslo Børs siden Norge ble coronastengt 12. mars.

Senest mandag denne uken ble Zalaris trukket frem av investeringsdirektør Stig Myrseth hos Dovre Forvaltning som et spill på den digitale megatrenden.

«Hvis de får til den igangsatte snuoperasjonen og bedrer driftsmarginen, er oppsiden stor», skrev han i denne ukens kommentar.