Analytiker advarer mot å kjøpe aksjer i Disney

Analytiker Richard Greenfield i Lightshed Partners mener Walt Disney kan være en av selskapene innen media som rammes hardest av corona-pandemien, ifølge Marketwatch.

Han forholder seg nøytral til Disney-aksjen.

Stenger fornøyelsesparker

Greenfield peker på at Disney opplever store problemer etter å ha blant annet stengt fornøyelsesparkene. Likevel er han mer bekymret for hvordan corona-pandemien påvirker selskapet og hvordan alle avdelingene fungerer sammen.

«Selv om det er fullt mulig at kinosalene åpner igjen høsten 2020, blir spørsmålet hva konsekvensene blir. Hvis en 300-seters kinosal har kunder på annenhver rad og sete for sosial distanse, faller kapasiteten til kun 78, et fall på 74 prosent», sa Greenfield ifølge Marketwatch.

Han er også bekymret for at kunder ikke vil gå på kino, selv om tiltak for sosial distansering blir implementert.

Utsatte filmlansering

Disney utsatte lanseringen av filmen Mulan til juli, etter at corona-pandemien påvirker etterspørselen etter kino. Analytikeren påpeker at en lansering vil gi billettinntekter på mellom 100 og 300 millioner dollar, betydelig lavere enn tidligere forventet 1 milliard dollar.

Torsdag faller Disney-aksjen 1,9 prosent til 101,4 dollar. Hittil i år har aksjen stupt 29,9 prosent, mens den er ned 6,8 prosent den siste måneden.