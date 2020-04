PoLight hentet 40 millioner kroner gjennom en rettet emisjon

PoLight varslet torsdag at de vurderte å gjøre en udokumentert rettet emisjon på 20-40 millioner kroner ved utstedelse av nye aksjer.



I en børsmelding torsdag kveld skriver PoLight at de har hentet omtrent 40 millioner kroner gjennom en rettet emisjon på 55 kroner per aksje. Det vil si at selskapet har fått 727.273 nye aksjer.

Nettoprovenyet vil gå til finansiering av ytterligere vekst, samt generelle selskapsformål.

Bokbyggingsprosessen ble administrert av ABG Sundal Collier og Arctic Securities.

Torsdag stengte aksjen på 67 kroner, uforandret for dagen, og «rabatten» i den rettede emisjonen ble følgelig på knappe 22 prosent.