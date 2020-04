dette vil påvirke oslo børs

(Saken oppdateres)

OBX-futures er fredag morgen opp 3,6 prosent.

Brentoljen omsettes for 28,22 dollar fatet, opp 1,4 prosent, mens WTI-oljen faller 1,2 prosent til 19,64 dollar fatet.

Til sammenligning stod brentoljen ved børsens stengetid torsdag i 27,89 dollar fatet.

Berntsens spådom

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 2,5 prosent, eller innenfor intervallet [2,3] prosent.

«Oppgang i vente. Solid oppgang i Asia, tross historisk svake veksttall fra Kina», skriver Berntsen i en oppdatering fredag morgen.

Asia

Børsene i Asia stiger markant fredag.

Oppgangen kommer til tross for en BNP-vekst i Kina på minus 6,8 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Det var den første kvartalsvise nedgangen siden 1992, da kinesiske myndigheter begynte å slippe kvartalsvise BNP-tall. Reuters-konsensus pekte mot 6,5 prosent fall.

At detaljhandelen falt hele 15,8 prosent på årsbasis i mars er heller ikke særlig oppmuntrende. Her lå konsensus på ti prosent fall.

I Tokyo stiger Nikkei 2,6 prosent til 19.781,46, løftet av over fem prosent oppgang for de to tungvekterne Fast Retailing og Softbank. Den bredere Topix-indeksen er opp 1,2 prosent.

Large cap-indeksen CSI 300 i Kina klatrer 1,2 prosent, Shanghai Composite 0,9 prosent.

Hang Seng i Hongkong stiger 2,3 prosent, mens Sør-Koreas Kospi-indeks er opp 3,1 prosent.

«Down under» merker vi oss at Sydney-børsen legger på seg 1,7 prosent.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg torsdag.

Dow Jones steg 0,14 prosent til 23.537,7 og er med det ned 17,5 prosent i år. 14 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

S&P 500 endte opp 0,58 prosent til 2.799,6. Det vil si at indeksen har falt 13,4 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Anthem som klatret 8,6 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,66 prosent til 8.532,4. Indeksen har dermed falt 4,9 prosent siden nyttår.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 2,2 prosent til 39,9, mens gullprisen var ned 0,2 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.736,1 dollar.

Nordsjøoljen var ned 5,2 prosent etter overraskende oljelagertall.

3-måneders renten falt 0,5 basispunkter til 0,142 prosent, mens renten på 2-åringen var uforandret på 0,211 prosent.

10-års renten falt 2,8 basispunkter til 0,610 prosent, mens 30-års renten hadde en nedgang på 5,8 basispunkter til 1,217 prosent.

Oslo Børs

Etter spreke åpningsminutter dabbet stemningen på Oslo Børs mer og mer av utover dagen torsdag.

Hovedindeksen endte til slutt på 727,68, ned 1,33 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 5.903 millioner kroner.

Dette skjer i dag

Av børsrelaterte hendelser her hjemme finner vi årsrapportene fra Øystein Stray Spetalen-dominerte Saga Tankers, samt Team Tankers International.

Internasjonalt fortsetter resultatsesongen på Wall Street, der blant andre Schlumberger og Procter & Gamble skal i ilden.

Vi tar også med at Baker Hughes legger frem sin ukentlige riggtelling 19.00 norsk tid.

Makro, Norge (SSB)

Skatteregnskap, mars 2020 Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2020. Tallene legges frem 08.00.

Makro, utenlands

Kina: BNP 1. kvartal (04.00) Kina: industriproduksjon, detaljhandel, investeringer, mars (04.00)

Eurosonen: produksjon byggsektor, februar (11.00) Eurosonen: KPI endelig, mars (11.00)

USA: ledende indikatorer, mars (16.00)

Kilder: Oslo Børs, CNBC, SSB, TDN Direkt