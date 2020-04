Analytiker: Markedet fnyser av det første BNP-fallet i Kina på fire tiår

Pandemien gjorde betydelig skade på kinesiske økonomi i første kvartal. Landets økonomi krympet med 6,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Økonomien viste imidlertid tegn til styrke i mars med industriproduksjon ned kun 1,1 prosent over året.

«Tallene er kanskje ikke så ille som en kunne frykte, men vi tolker de også med en viss forsiktighet», skriver analytiker Joachim Bernhardsen i morgenrapporten.

Nye tall for døde som følge av coroanvirus i Wuhan har blitt oppjustert med nær 1300 personer, og bringer dermed totalen til 3869.

«Markedet fnyser av det første BNP-fallet i Kina på fire tiår. Asiatiske børser viser solid oppgang og futures på amerikanske børser er opp omkring 3 prosent. Donald Trumps plan om en snarlig gjenåpning av økonomien er trolig det som driver markedet», skriver analytikeren.

Flere retningslinjer

USAs president annonserte i går en rekke retningslinjer for at USA skal åpne igjen. Hver enkelt delstat får ansvaret for å vurdere gjenåpning, noe som innebærer en god gammeldags 180 grader fra Trump, etter at han tidligere uttalte at han skulle bestemme «alt».

Ifølge Trump skal 29 stater kunne åpne ganske snart. For å iverksette fase 1 av gjenåpningen kreves det at daglige smittetilfeller skal ha vist en nedadgående trend over to uker.

Ytterligere to uker med nedadgående trend vil tillate at fase to iverksetter, og deretter siste fase.

«De forskjellige fasene karakteriseres at de har stadig mindre strenge krav til distansering, samt at det gir en gradvis gjenåpning av alt fra restauranter til barnehager og sportsarrangementer», skriver Bernhardsen.

Håpet om en snarlig gjenåpning av økonomiene står ifølge analytikeren i kontrast til de seneste coronatallene.

I New York er nedstengingen videreført til 15. mai, i UK forlenges den med tre uker, og både i Spania og Italia var det en oppgang i nye smittetilfeller i går.

Singapore opplevde også sin høyeste daglige økning i smittetilfeller for andre dag på rad.

Overvåker nøye

Saudi Arabia og Russland overvåker oljemarkedet nøye, ifølge en uttalelse. Landene signaliserer at de kanskje er åpne for ytterligere produksjonskutt, etter at avtalen om å kutte nær 10 millioner fat dagen ikke har klart å stabilisere markedet.

«Og flere kutt kan trenges så lenge coronatiltakene opprettholdes. Tiltakene har trolig medført et etterspørselsbortfall på 20-30 millioner fat/dag. Så selv med OPEC+ sitt kutt fylles lagrene opp i raskt tempo», skriver Bernhardsen.

I ytterste konsekvens kan det ifølge analytikeren bli en utfordring å kvitte seg med all oljen.

«Kommer vi en slik situasjon, må det ytterligere produksjonskutt på plass for å forhindre at oljeprisen kollapser», skriver Bernhardsen.

Brentoljen omsettes for 28,59 dollar fatet, opp 2,7 prosent, mens WTI-oljen faller 1,0 prosent til 19,68 dollar fatet.

Til sammenligning stod brentoljen ved børsens stengetid torsdag i 27,89 dollar fatet.