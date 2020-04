Thomas Nielsen, forvalter det eneste fondet som har levert positiv avkastning hittil i år, First Norden Fokus, ifølge Finansavisen.

– Har han like høye forventninger til andre kvartal?

– Det er umulig å spå hvor børsen er i morgen, om to uker eller to måneder, men jeg tror de selskapene vi investerer i kommer til å gjøre det veldig bra over tid, sier forvalter i First Fondene, First Norden Fokus, Thomas Nielsen til Finansavisen fredag formiddag.

Hen mener det også har vært bra for selskapene å få en periode som den vi er gjennom nå, med coronaviruset og usikkerhet.

– De selskapene som er gode til å ta vare på seg selv, med gode forretningmodeller og lav belåning, kommer til å stå styrket gjennom dette, sier Nielsen, som mener de over tid vil gi “superbra” avkastning.

– Nøyaktig hvordan ting vil bli i andre kvartal, får jeg svare på når vi er gjennom det, sier Nielsen.

– Helt usannsynlig

– Corona-utbruddet og ringvirkningene kom på tampen av første kvartal. Hva har det betydd for de selskapene dere er investert i?

– Vi har gått gjennom alle selskapene, og hva som har vært sendt ut av meldinger. H&M er et selskap som åpenbart blir påvirket. De har stengt ned over halvparten av butikkene, og har sagt at marssalget var ned ca. 46 prosent, sier Nielsen, og fortsetter:

– At de leverer superbra tall i andre kvartal er helt usannsynlig. Men på en annen side er det mange av konkurrentene som går konkurs, og jeg tror jo vi skal kjøpe noen t-skjorter og bukser neste år også, og at det blir bra på sikt, sier Nielsen.

Skilsmisse-boom

Han trekker frem en eiendomsrelatert aksje som kan «tjene» på corona

– For å prøve å være litt morsom, det at man har hjemmekontor gjør at folk går hverandre på nervene, så det blir sikkert mer skilsmisser fremover, og da blir det bra for Self Storage Group, som driver med minilagre, sier Nielsen, og legger til:

– For da må du lagre du lagre tingene dine et sted.

Handel derimot er mer utfordrende, også for First Norden Fokus, som har 8 prosent av fondets eksponering er mot handel.

– Det er ikke noe bra i det hele tatt. Det har vært dårlig lenge, og nå har det blitt mye dårligere. Et selskap som kom med tall i går måtte skrive ned eiendommene ganske mye, så handel - det blir dritt, sier Nielsen.

Så får vi se hvor lang tid det tar før det blir litt mindre dritt, men det er en negativ trend som bare kommer til å vedvare.

– Så får vi se hva vi skal bruke disse butikklokalene til, for det blir nok mange borte.

Større digitalt behov

I Norge har First Norden Fokus aksjer som AF Gruppen, Bouvet, Salmar og Bakkafrost.

– Det blir naturlig å se at det er de jeg synes ser mest spennende ut. e har levert superbra tall over lang tid og de kommer til å klare seg gjennom det her - selv om de blir påvirket på ulike måter, sier Nielsen, som likevel vektlegger én mer enn andre.

– Kanskje spesielt Bouvet har jeg sansen for. Fin forretningsmodell, supergode tall over tid, sier Nielsen som tror verden vil kreve mer digitalisering nå. Nå sitter vi her - i hvert vårt land til og med, og det at ting skal funke digitalt blir bare viktigere. Bouvet er et veldig spennende og fint selskap å investere i, sier First-forvalteren.

– Går så det griner

En av fondet største plasseringer utenfor Norge er i NET Entertainment, som leverer software til onlinecasinoer.

Aksjen, som er notert på Stockholm-børsen, er opp nesten ti prosent hittil i år.

– Det går så det griner. De har levert gode tall i lang tid, og jeg tror ikke de blir særlig påvirket av det som skjer nå heller, sier Nielsen, og legger til at det er det er den aksjen de har investert mest i og derfor også har mest tro på.

Den nyeste aksjen som har kommet inn i fondet, er en svensk aksje som de kjøpte Skjærtorsdag i påsken.

–Det var Axfoods, som hadde utviklet seg ganske dårlig prismessig i forhold til resten av det universet. Derfor en veldig attraktiv investering, fordi PE’en hadde falt relativt til alle andre. Vi kjøpte den, men det er modellen som styrer dette, sier Nielsen.

Han har utviklet en egen investeringsmodell som plukker de beste aksjene basert på regnskapstall tilbake til 2006.

– Akkurat nå er det ikke noen nye selskaper på vei inn eller ut, men det er klart at hvis det er noen som skulle noen gå masse opp i pris uten at det er noen spesiell grunn til det så vil vi selge ned, og er det noen selskaper vi ikke har som faller mye så vil de bli kjøpt inn.

– Har du gjort deg noen formening om når markedet bunner ut?

– Nei, jeg vet ikke. Det blir bra på sikt, vi overlever, avslutter First-forvalteren.