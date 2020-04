Coronamedisin-test løfter børsene - investorer advares mot for mye håp

Det gjør at det er stor oppgang på børsene i Europa, deriblant Oslo Børs, fredag.

Det amerikanske bioteknologiselskapet har ifølge rapporter gjort en liten studie ved University of Chicago. Den viser at medisinen Remdesivir i stor grad skal ha redusert symptomene hos de fleste av 125 coronapasientene i testen.

Aksjen stiger 11,7 prosent i førhandelen på Wall Street, hvor det ser ut til å bli en god ukeslutt.

Gilead Sciences har som mål å ferdigstille testresultatene innen april er over. Selskapet har selv uttalt at de advart mot å trekke konklusjoner allerede. De skal ha klare nye studier i mai.

Verden leter

Doktor Kathleen Mullane, spesialist på smittsomme sykdommer, sier at man ikke bør legge for mye i dette enda, ifølge Financial Times. Men hun la til at mange pasienter så feberen falle raskt og at de kom seg ut av respiratorer.

Jim Tierney, investeringssjef i Alliance Bernsteins, mener at isolasjon og tid fortsatt er beste løsning.

– Men hvis vi faktisk får en vaksine og en behandling er det en stor ting. Det er nok til å bevege markedet. Verden leter etter en løsning, og ønsker ikke å være i den tilstanden vi er i nå, sier Tierney.

Umer Raffat, bioteknologanalytiker ved Evercore, sier han er forsiktig optimist når det kommer til Gileads remdesivir.

Rom for feil

Analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group skriver dette:

«Hvis vi spiller djevelens advokat for den "bull"-reaksjonen, er det tidlig. Det var en liten studie og ingen kontrollgruppe, så det er rikelig med rom for feil».



Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda er også skeptisk til å legge for mye i nyhetene.

«Ifølge rapporter om en liten studie ved University of Chicago skal Remdesivir i stor grad ha redusert symptomene hos de fleste coronapasientene. Dette er bare en studie av en bredere gruppe studier Gilead gjennomfører over hele kloden for å lage et statistisk signifikant utvalg», skriver han og legger til:

«Hvis Remdisivir viser seg å være effektiv, vil den bli en «gamechanger» i kampen mot viruset», fortsetter Halley.

WHO har uttalt at 70 coronavaksiner er i utvikling. Totalt er 2,2 millioner smittet verden over, mens over 147.000 har dødd.