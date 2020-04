Analytiker i Pareto Securities ser kraftig fall i oljeprisene på kort sikt.

– Vi forventer fortsatt negativ utvikling for oljeprisene i april, spesielt i takt med at oljelagrene fylles. I tillegg ruller resultatsesongen i gang denne uken, og det kan bli siste dytt nedover for prisene.

Wiggen tror resultatfremleggelser fra oljeselskapene vil bli en øyeåpner.

– Jeg tror ikke markedet fullt ut forstår at de fysiske prisene er så mye lavere enn det vi ser av future-priser. Så Paretos syn er at det vil by på gode kjøpsmuligheter, fordi etterpørselen vil komme tilbake, sier oljeanalytikeren, som fortsatt ser fare for kraftig fall i oljeprisene på kort sikt.

– De kan lett falle 5-6 dollar, til og med 10 dollar, sier Wiggen til Finansavisen, og fortsetter:

– Det sier litt om hvor akutt lagersituasjonen er på kort sikt.

