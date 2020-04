Tre måter du kunne doblet pengene dine på denne uken

Selv om hovedindeksen på Oslo Børs kun har lagt på seg 1,7 prosent den siste uken finner vi flere aksjer som har gått til himmels.

Thin Film Electronics

Best har det gått med Thin Film Electronics som er opp 117,1 prosent til 1,55 kroner den siste uken, selv om den fredag ettermiddag faller tilbake 8,9 prosent.

– Selskapet har kommunisert til markedet at de har levert inn flere provisoriske patentsøknader. Dette anser nok markedet som gode nyheter og kjøper aksjen, sa Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, til Finansavisen tidligere i uken.

Philly Shipyard

Det har også vært en god uke for Philly Shipyard, hvor aksjonærene har sett aksjen hoppe 97,1 prosent til 80,80 kroner.

Onsdag i forrige uke ble selskapet tildelt kontrakt på leveranse av opptil fem «National Security Multi-Mission»-fartøy på vegne av U.S. Department of Transportations Maritime Administration (Marad). I første omgang skal Philly Shipyard levere to fartøy med leveranse på våren og vinteren i 2023, mens det er opsjoner på leveranse av ytterligere tre fartøy.

Kontrakten på de to første fartøyene er verdsatt til 630 millioner dollar, tilsvarende 6,4 milliarder kroner. Dersom Philly Shipyard ender med å bygge alle fem skipene vil kontrakten være verdt 1,5 milliarder dollar, vel i overkant av 15 milliarder kroner.

Idex Biometrics

Torsdag ble det kjent at Idex Biometrics' teknologi med dobbelt grensesnitt for identifisering med fingeravtrykk, er inkludert i et nylig sertifisert biometrisk betalingskort.

– Kontrakten gjør det mulig for oss å gå videre fra pilotfasen og over i kommersialisering og bevege oss ut i det brede markedet, sa Vince Graziani, adm. direktør i Idex, i en melding.

I løpet av den siste uken har aksjen lagt på seg 92,5 prosent og omsettes nå for 1,79 kroner.