Rally på Wall Street

Dow Jones åpner opp 2,54 prosent til 24.136,61 poeng.

S&P 500 stiger 2,13 prosent til 2.860,84 poeng.

Nasdaq klatrer umiddelbart 1,57 prosent til 8.666,76 poeng.

Dermed fortsetter den gode stemningen på børsene i New York fra i går. Også børsene i Europa er solid opp fredag.

Vil åpne igjen

Donald Trump har nå planen klar for å åpne USA igjen. Han legger opp til en gradvis åpning, og at guvernører, delstater og bedrifter selv skal bestemme hvordan og når det blir.

– Vi åpner ikke alt på en gang, og noen delstater kan åpne før andre. Når vi nå har passert smittetoppen, kan vi starte livene våre igjen, sa Trump på en pressekonferanse fra Det hvite hus.

Delstatene må oppfylle visse kriterier for å kunne starte en gradvis gjenåpning. De må for eksempel vise til en nedadgående smittekurve de siste 14 dagene og ha på plass et robust system for testing, spesielt for helsearbeidere.

Coronahåp

Det amerikanske bioteknologiselskapet har ifølge rapporter gjort en liten studie ved University of Chicago. Den viser at medisinen Remdesivir i stor grad skal ha redusert symptomene hos de fleste av 125 coronapasientene i testen.

Gilead Sciences har som mål å ferdigstille testresultatene innen april er over. Selskapet har selv uttalt at de advart mot å trekke konklusjoner allerede. De skal ha klare nye studier i mai.

Rom for feil

Analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group skriver dette:

«Hvis vi spiller djevelens advokat for den "bull"-reaksjonen, er det tidlig. Det var en liten studie og ingen kontrollgruppe, så det er rikelig med rom for feil».

Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda er også skeptisk til å legge for mye i nyhetene.

«Ifølge rapporter om en liten studie ved University of Chicago skal Remdesivir i stor grad ha redusert symptomene hos de fleste coronapasientene. Dette er bare en studie av en bredere gruppe studier Gilead gjennomfører over hele kloden for å lage et statistisk signifikant utvalg», skriver han og legger til:

«Hvis Remdisivir viser seg å være effektiv, vil den bli en «gamechanger» i kampen mot viruset», fortsetter Halley.

WHO har uttalt at 70 coronavaksiner er i utvikling. Totalt er 2,2 millioner smittet verden over, mens over 147.000 har dødd.