Hedgefondforvalter spår kollaps i aksjemarkedet – bull på gull

Paul Singer, hedgefondforvalter og grunnlegger av Elliott Management advarte kundene sine mot at aksjemarkedet kan kollapse, ifølge Reuters.

«Magefølelsen vår forteller oss at en nedgang på 50 prosent eller mer i aksjemarkedet fra toppen i februar kan være veien videre», sier Elliott Management ifølge Reuters.



Ser nedside på 40,4 prosent

S&P 500-indeksen var på sitt høyeste 19. februar, da den stengte på 3.386,2. Dersom Paul Singer får rett, vil indeksen falle til omtrent 1.693,1.

Fredag stiger indeksen 1,5 prosent til 2.842,8. Det vil si at Elliott Management ser en nedside på omtrent 40,4 prosent.

Bull på gull

Et volatilt marked har ført til at Singer beveger seg over mot gull. Han peker på at gull er en trygg langsiktig investering og at det kan være noe av det mest lukurative for investorer å sitte på under en resesjon.

«Underskudd og massiv monetær ekspansjon er nødvendig for å forhindre total kollaps», sier Elliott Management og viser til arbeidsledigheten som har skutt i været i USA.

Paul Singers Elliott International hedgefond sto unna den voldsomme nedturen i mars og steg med 0,1 prosent.