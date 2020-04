Sterk ukeslutt på Wall Street

Det var sterk oppgang på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene steg, men tech-aksjene endte et stykke bak de andre.

Som årsak til dagens oppgang peker CNBC blant annet på en rapport som viste at et legemiddel fra Gilead Sciences viste effektivitet mot behandling av coronaviruset. Dette gir investorene håp om at en vaksine blir raskere klar til bruk, og at man dermed kan åpne økonomien tidligere.

- Det er altfor tidlig å signalisere «all clear», men dette viser at coronaviruset er et helseproblem som krever en helseløsning. Hvis vi kan utvikle en helseløsning, tror jeg fra et markedsperspektiv at ting vil hente seg inn ganske raskt, sa Michal Arona i State Street Global Advisors til CNBC.

Markedet fikk også drahjelp etter at Trump-administrasjonen torsdag la frem retningslinjene for gjenåpningen av den amerikanske økonomien i faser.

-Gjenåpningen skjer mye raskere enn noen forventet, og blir derfor tatt godt imot av både oljepriser og aksjemarkeder, sa en markedsstrateg til Reuters.

Wall Street steg også torsdag til tross for tall som viste at over 5,2 millioner amerikanere søkte om ledighetstrygd forrige uke. Antallet søkere til ledighetstrygd i USA har nå passert 22 millioner siden landet begynte med coronarelatert lockdown.

– En oppgang som det vi har sett den siste måneden, har vi aldri sett før i moderne tid. Det er nå åpenbart at vi i løpet av kort tid har gått fra et historisk lavt ledighetsnivå til en ledighetsrate som i april ganske sikkert vil stige over toppen fra finanskrisen. Det reflekterer at økonomien med vitende og vilje har løpt rett i en vegg, sa seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets torsdag.

Dow Jones steg 2,99 prosent til 24.242,49.

26 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Boeing som steg 14,55 prosent etter at selskapet meldte det ville gjenoppta kommersiell flyproduksjon neste uke i staten Washington. Samtidig opplyste Boeing-sjefen om at selskapet og luftfartsbransjen vil trenge økonomisk pustehjelp fra regjeringen.

Oljegigantene Exxon Mobil og Chevron steg 10,37 og 9,01 prosent.

American Express klatret 7,41 prosent.

Blant taperne var Apple som falt 1,36 prosent etter at Goldman Sachs ga aksjen en salgsanbefaling. Storbanken reduserte kursmålet fra 250 til 233 dollar, ifølge CNBC.

Nasdaq steg 1,38 prosent til 8.650,14.

Amazon-aksjen tok seg en pust i bakken fredag, og falt 1,38 prosent.

Netflix falt 3,69 prosent etter at en analytiker anbefalte å selge aksjen.

«Vårt forsiktige synspunkt er basert på vår tro om at aksjene allerede gjenspeiler en glorie fra oppfatningen av en trygg havn under corona-pandemien», sa analytikeren Harrigan ifølge TheStreet.

Tesla steg 1,16 prosent.

S&P 500 steg 2,68 prosent til 2.874,56.

Cruiserederiene Royal Caribbean og Carnival, som er veldig sensitive til coronarelaterte nyheter, steg 9,94 og 5,91 prosent.

Shoppinggiganter som Macys og Nordstrom steg 2,95 og 9,50 prosent på håp om en raskere gjenåpning av økonomien.

VIX, eller fryktindeksen, falt 4,99 prosent til 38,11.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 0,49 prosent til 28,34 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 7,56 prosent til 18,28 dollar per fat.

Den korte renten falt, mens de lange steg fredag. 2-åringen er ned 0,5 basispunkter til 0,21 prosent, mens 10-åringen er opp 2,5 basispunkter til 0,65 prosent. 30-åringen er opp 4,6 basispunkter til 1,27 prosent.

Gullprisen er ned 2,26 prosent til 1.692,50 dollar per unse.