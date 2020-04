Paul Harper: – Virker som det er sånne type aksjer man er mer villig til å kjøpe

Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets, mener ESG-aksjer har hatt en god periode mens Oslo Børs har hentet inn deler av fallet fra mars.

– De har hatt en veldig solid innhenting. Det virker som det er sånne type aksjer som man er mer villig til å kjøpe når penger kom inn i markedet igjen. Det var ikke helt åpenbart at det skulle gå sånn, for mange av de aksjene hadde gått mye på forhånd, sier Harper i podkasten Utbytte.

ESG står for «Environment, Social and Governance Criteria», eller på norsk miljø-, samfunn- og selskapsstyringskriterier. De kalles også grønne aksjer. Eksempler på ESG-aksjer er VOW, Nel, Scatec Solar, Bonheur, Tomra og Quantafuel.

– Det kunne hende at når folk først hadde kommet seg ut av aksjen og de har falt tilbake, ville ikke folk prøve en gang til. Men det er fortsatt god appetitt for ESG-segmentet, og at det er noe som fortsatt kan ha en positiv utvikling så lenge markedet går i positiv retning, sier Harper.

Oslo Børs gikk opp 1,92 prosent sett denne uken under ett. Fredag var det oppgang på 2,85 prosent.