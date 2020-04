Morgan Stanley-sjefen var coronasyk

Styreleder og konsernsjef i Morgan Stanley, James Gorman lå hjemme med coronaviruset i en måned. Han er på bedringens vei, og legger vekt på at han ikke var en av de som ble hardt rammet.

– Jeg er en av de heldige, sier han til Bloomberg.

Gorman forteller at Morgan Stanley har 90 prosent av sine ansatte i hjemmekontor, men dette stanser dem ikke fra å holde investeringsbanken flytende.

– Vi klarer oss overraskende bra, teamene våre klarer å samarbeide fra hjemmekontorene sine, sier Gorman.

Han tror ikke bankbransjen er de som vil bli hardest rammet av viruset og nedstengningen av samfunnet.

– Akkurat nå må man bare passe på at man er godt posisjonert for å takle risikoen denne krisen byr på. Det er umulig å lage noen modell for dette.

