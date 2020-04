– Jeg tror investorer ser på 2020 som et tapt år, samtidig som de leter etter områder som kommer til å prestere med tanke på økonomisk vekst og inntjening i 2021, sier sjeføkonom i Tressis, Daniel Lacalle til Bloomberg.

Han tror også nyheter om mulige vaksiner eller medisinsk behandling mot corona, og en forsiktig gjenåpning av samfunnet verden over, gjør at man får et mer optimistisk syn på fremtiden.

– Fortsatt er det god grunn til å være forsiktig, sier sjeføkonomen.

– Bruk potensielle rally i aksjemarkedet til å ta ned eksponeringen i sykliske aksjer, og spesielt aksjer som lettere påvirkes av inflasjon og økonomiske vekst, sier Lacalle.

