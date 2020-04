Toppøkonom: – Innhentingen i 2021 blir svakere enn ventet

IMF spår en nedgang i global vekst på tre prosent i inneværende år. Og selv om det vil bli bedre i 2021, er det ikke nok til å veie opp for hva vekstestimatene var før corona, ifølge IMFs sjeføkonom, Gita Gopinath.

– Vi ser en gjeninnhenting globalt på 5,8 prosent i 2021, men det er bare en delvis innhenting, sier Gopinath til Bloomberg, og fortsetter:

– Så selv i slutten av 2021 forventer vi at den økonomiske aktiviteten vil være under det vi hadde anslått før viruset.

Regjeringer og sentralbanker over hele verden har gått inn med økonomiske tiltak for å hjelpe bedrifter og husholdninger til å overleve krisen. Tiltakene har både vært «aggressive» og «raske», mener Gopinath.

– Hvis du sammenligner med finanskrisen har dette skjedd raskere og i en mye større skala, sier sjeføkonomen, og peker på at det verden over har blitt gitt 8.000 milliarder dollar i økonomiske tiltakspakker.

Hun er likevel bekymret for at det er en forskjell mellom landene, i hvor mye som har blitt og kan gis i økonomisk støtte, og at størstedelen har blitt gitt i G20-land.

– Vi er mer bekymret for utviklingsland og fremvoksende økonomier, som har det tøffere, sier Gopinath.