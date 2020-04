Aldri har det vært flere shortere mot S&P 500

Det har vært et turbulent år i finansverden hittil. Coronaviruset sinker den økonomiske aktiviteten, og fremtiden er fortsatt usikker mange steder. Det gikk hardt utover børsene som falt kraftig i mars. De siste ukene har markedene hentet igjen deler av nedturen.

Nå er det flere som shorter mot S&P 500 enn noen gang etter at man fikk data på dette i januar 2016, skriver Wall Street Journal. Sist uke steg handelen i SPDR S&P 500 Trust til 68,1 milliarder dollar. I begynnelsen av året var summen 41,7 milliarder dollar. For et år siden var det 41,2 milliarder dollar.

Blant enkeltaksjer det shortes i trekkes Carnival, Royal Caribbean Cruises, Marriott og Wynn frem.

– Vi har virkelig sett et "comeback" de siste tre ukene på et nivå som jeg tror har vært for raskt, sier Jerry Braakman, sjefsinvestor i First American Trust.