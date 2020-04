Glen Ole Rødland, som har sterke relasjoner til John Fredriksen, blir foreslått som nytt medlem i nominasjonskomiteen i TGS-Nopec. Det kommer frem i en melding mandag.

Styret i TGS forslår at nominasjonskomiteen skal bestå av én leder og tre medlemmer, not det som var tidligere da det var én leder og to komiteledere.