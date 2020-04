Forlenger levetiden til Troll B

Equinor og de andre rettighetshaverne har fått myndighetene med på å forlenge levetiden til Troll B-innretningen i Nordsjøen med ti år. Det skriver skriver Oljedirektoratet i en pressemelding mandag.

Dette vil også omfatte rørledninger for olje og gass som lå til grunn ved godkjennelse av Plan for utbygging og drift. Oppstartsdatoen for Troll B var i september 1995, og dagens samtykke utløper i september i år.

Siden i fjor sommer er det blitt utført ni seismiske undersøkelser på Troll-feltet, og alle de tidligere undersøkelsene har bidratt til å lokalisere nye brønnmål.

Også Petroleumstilsynet mener at Troll B kan driftes sikkert ut lisensperioden, og har godkjent forlengelsen.