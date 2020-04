– De nærmeste månedene kommer til å bli grisete

– Verst ute er førstekontrakten, der mai-kontrakten for WTI raser 18 prosent ned til ca. 15 dollar pr fat. Men også juni-kontrakten for Brent faller, sier råvaresjef i SEB, Bjarne Schieldrop til Finansavisen mandag morgen.

Han mener at president Donald Trumps forsøk på å tvinge oljemarkedet til å gjøre som han ville, ikke var nok.

Volum solgt på forhånd

– Opec lovet å kutte ti millioner fat, så ble det ni millioner - i realiteten mer som åtte millioner fat i forhold til snittet i januar/februar. Men nå ser vi økende signaler på at mange av Opec-landene kommer til å ha problemer med å levere kuttene som lovet, sier Schieldrop.



Han trekker frem blant annet Nigeria, som før de hadde signert avtalen, allerede hadde solgt produksjon for mai og juni, og ligger skyhøyt over det nivået avtalen tilsier.

– Oljemarkedet er svært, et stort fysisk system og det tar lang tid å planlegge produksjon og salg i dette markedet. De fleste produsentene utenfor Gulfen hadde allerede solgt kontraktert ut sine volumer for mai og juni, sier råvaresjefen, og fortsetter;

– Også Russland har de historisk høyeste noensinne planlagte salg - eller signerte salg for espo blend i mai.

«Renner over»

Han mener at kuttene i utgangspunktet var for små, når etterspørselsfallet er på 25 millioner fat pr dag.

– Da spiller det ingen rolle. Det er som et badekar som holder på å renne over, du skrur ned kranen litt, men kranen er fortsatt solid åpen og det bare renner over, sier Schieldrop, og sier at det er det som styrer oljeprisen ned.



– Det er ødeleggende for produksjon, det er ødeleggende for investeringer og på et eller annet tidspunkt kommer vi til å se mye høyere oljepriser igjen. Om det blir allerede i andre halvår eller ikke, det avhenger av hvor hurtig oljekonsumet spretter tilbake mot normalt.

– Oljeprisen kommer til å få en kraftig rebound litt frem i tid, akkurat når gjenstår å se. Enn så lenge, de nærmeste månedene kommer til å være grisete, sier Schieldrop.

