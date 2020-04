DuPont suspenderer guidingen sin for netto salg og justert resultat pr. aksje (EPS) for 2020.

Det opplyser selskapet i en melding mandag

DuPont tror nå på et resultat på -1,00 til -0,70 dollar pr. aksje, og justert EPS mellom 0,82 og 0,84 dollar pr. aksje av et nettosalg på rundt 5,2 milliarder dollar. Videre så forventer selskapet et tap på mellom 510 millioner og 725 millioner dollar fra videreførte virksomheter, og en ebitda fra drift på 1,3 milliarder dollar.

DuPont forventer å levere ebitda-resultater over sin første guiding i hvert kjernesegment