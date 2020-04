Det går mot et solid børsfall på New York-børsen

Det ligger an til en rød start på New York-børsen når den åpner om en time. Futures indikerer ifølge CNN at S&P 500 og Dow Jones åpner ned 2,1 prosent mens det er ventet at Nasdaq vil falle 1,1 prosent.

Nå er det flere som shorter mot S&P 500 enn noen gang etter at man fikk data på dette i januar 2016, skriver Wall Street Journal. Carnival, Royal Caribbean Cruises, Marriott og Wynn er blant enkeltaksjene som shorterne foretrekker.

Det er også verdt å merke seg at WTI-oljen faller 34,9 prosent til 12 dollar, hvilket er det laveste nivået siden 1999, ifølge Reuters. WTI-oljen rullerer i disse dager kontrakt fra mai til juni. Juni-kontrakten handles til 23 dollar pr. fat.

Brentoljen faller 7,0 prosent til 26,32 dollar pr. fat.