Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 1,1 prosent og står i 8.555,88 poeng mens Dow Jones står i 23.767,03 poeng etter en nedgang på 2,0 prosent.

«Forventninger om at global lagringskapasitet begynner å bli knapp har sendt oljeprisene nedover morgentimene i dag. Antall aktive oljerigger i USA ble fredag ettermiddag meldt ned med 66 enheter til 438 enheter. Det tilsvarer et aktivitetsnivå sist sett i oktober 2016», skriver Ole-Andreas Krohn i mandagens rapport fra DNB Markets.

WTI-oljen faller 36,8 prosent til 11,66 dollar. Samtidig er det verdt å merke seg at WTI-oljen rullerer i disse dager kontrakt fra mai til juni. Juni-kontrakten handles til 23 dollar pr. fat.

Brentoljen faller 6,6 prosent til 26,42 dollar pr. fat.

«I det korte bildet er det det fullstendige fraværet av oljeetterspørsel som preger markedet. Det vil si at først når større deler av verdensøkonomien har startet opp igjen vil markedet kunne balansere», skriver Roger Berntsen i dagens rapport fra Nordnet.

Nå er det flere som shorter mot S&P 500 enn noen gang etter at man fikk data på dette i januar 2016, skriver Wall Street Journal. Blant enkeltaksjer det shortes i trekkes Carnival, Royal Caribbean Cruises, Marriott og Wynn frem.