UBS nedgraderer Disney-aksjen

Analytiker i UBS, John Hodulik, kuttet kursmålet på Walt Disney-aksjen til 114 dollar, fra tidligere 162 dollar, ifølge Marketwatch.

Han nedgraderte også aksjen til nøytral, mens han tidligere opererte med kjøp.

Påvirkes av coronaviruset

Bakgrunnen for nedgraderingen er corona-pandemien som påvirker Walt Disney i stor grad. Selv om Disney har opplevd en enorm vekst i streamingplattformen, Disney+, har selskapet måtte stenge ned flere av fornøyelsesparkene.

Hodulik forventer at parkene ikke kan åpnes igjen før 2021, og at virksomheten vil presses selv etter åpning.

Venter på vaksine

«Den økonomiske resesjonen i tillegg til behovet for sosial distansering, nye forholdsregler, mangelen på reise og publikumsaversjon vil sannsynligvis gjøre virksomheten mindre lønnsom til en vaksine blir tilgjengelig», sier Hodulik ifølge Marketwatch.

Disney utsatte lanseringen av filmen Mulan til juli, etter at corona-pandemien påvirker etterspørselen etter kino. Likevel peker analytikeren på at Disney ikke planla like mange filmlanseringer i år som i 2019.

Disney-aksjen faller 4,1 prosent til 102,3 dollar mandag. Det vil si at Hodulik ser en oppside på 11,4 prosent, til tross for nedgraderingen.