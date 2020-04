Oljeanalytiker: – Markedet er overforsynt

Ved lunsjtider har Brent-oljen falt 21,87 prosent til 20,46 dollar pr. fat, mens mai-kontrakten for WTI-olje omsettes for 15,58 dollar pr. fat.

Gårsdagens fall for mai-kontrakten på amerikanske lettolje var historisk. På det meste falt prisen 56 dollar, og endte på nærmere minus 38 dollar fatet.

– Det er det største fallet i historien, og første gang vi har sett negative priser på WTI, sier oljeanalytiker Helge A. Martinsen, i DNB Markets til Finansavisen tirsdag morgen.

Desperasjon

Han mener at grunnen til at dette skjedde i går, var at kontrakten (mai-kontrakten) har siste handledag i dag.

– Det betyr om du holder denne kontrakten ved utløp så får du fysisk levering av en olje i mai, som du mest sannsynlig ikke kan lagre. Det har ført til desperasjon for å komme seg ut av disse kontraktene, samtidig som det er lave volumer og lav likviditet igjen i disse kontraktene når det kun er noen dager til den ruller av, sier Martinsen.

Han mener helt klart det er et spesielt fenomen på frontmånedkontraktene på WTI, samtidig som det er en refleksjon av at markedet er overforsynt og risiko for at lagrene går fulle.

Fortsatt press på Brent

Ikke ulikt det man ser i det globale oljemarkedet.

– Tar du juni-kontrakten på amerikansk lettolje, er den ned 4,6 dollar til ca. 20 dollar fatet. Det er en helt annen verden, sier oljeanalytikeren.

Han peker også til sammenligning på at junikontrakten på Brent, det vil si førstemånedskontrakten på Brent-olje, var ned til ca. 25,5 dollar pr. fat tirsdag morgen.

– Med andre ord - mye mindre bevegelser. Ser vi på den fysiske Brent «dated», så var den bare ned én dollar pr fat, sier oljeanalytiker Helge A. Martinsen i DNB Markets, og peker på at Brent-oljen er i en helt annen verden.

– Det er en Nordsjøolje, den kan lastes på båt med høy grad av logistikkfleksibilitet, kan lastes over hele verden og lagres på skip. Men det er en risiko for at det globale oljelager også blir fulle, og derfor vil også nedsidepresset på Brent vedvare i ukene fremover.

– Men det vi så på WTI - og maikontrakten i går, var spesifikt for den kontrakten, avslutter Martinsen.

