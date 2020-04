Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 1,0 prosent og står i 8.478,18 poeng mens Dow Jones står i 23.156,66 poeng etter en nedgang på 2,1 prosent.

Kvartalspresentasjonene starter

I et intervju med Finansavisen sier sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets at det nå er meget viktig å følge med på kvartalsrapporteringen som starter i USA.

– Det blir avgjørende, og det er mye viktigere enn vanlig. Vanligvis er det «business as usual», nå får du veldig mye mer indikasjoner på hvor tøft dette har rammet selskapene, sier Hermanrud.

Olje

WTI-oljen får mest oppmerksomhet i starten av denne uken. Gårsdagens fall for mai-kontrakten på amerikanske lettolje var historisk. På det meste falt prisen 56 dollar, og endte på nærmere minus 38 dollar fatet.

– Det er det største fallet i historien, og første gang vi har sett negative priser på WTI, sier oljeanalytiker Helge A. Martinsen i DNB Markets til Finansavisen tirsdag morgen.

Tirsdag omsettes et fat Nordsjøolje for 19,84 dollar mens WTI-oljen omsettes for 14,72 dollar

– Vi forventer at oljeetterspørselen i april vil være på sitt laveste nivå globalt, samtidig som produksjonskuttene ikke vil bli realisert til det fulle. Vi forventer at Brent-prisen vil fortsette ned, sier Pareto-analytiker Nadia Martin Wiggen til TDN Direkt tirsdag.

I tredje og fjerde kvartal øyner hun prisoppgang.