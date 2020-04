Frykter ny smittebølge: – Da er det ikke utenkelig at vi kan få nye bunner

Coronaviruset rammer økonomien hardt. Nedstenging i de fleste land gjør at økonomien bremses opp. Det sammen med usikkerheten sendte aksjemarkedene kraftig ned i mars. De foregående ukene har markedet hentet inn deler av fallet.

Fremover planlegger flere og flere land å gradvis åpne opp økonomien igjen ettersom flere land har fått bedre kontroll på smitten.

Skulle det medføre en ny bølge av smitte inntil vi har vaksine, vil det påvirke markedene og økonomien, tror Lie.

– Det betyr at den økonomiske oppstarten i flere vestlige økonomier fremover ikke vil gå på skinner. Det vil bli utfordrende fordi vi kan få nye episoder med smitte oppblussing som betyr at en del av restriksjonene må holdes ved like en god stund til eller at man må gjeninnføre restriksjoner. Dette vil kunne forlenge den økonomiske krisen og dette priser aksjemarkedet ikke inn i dag, sier Lie til TDN Direkt.

Han tror ikke myndigheter og sentralbanker vil kunne komme med like store stimulanser som nå dersom det må gjeninnføres strenge restriksjoner i kampen mot viruset.

– Da er det ikke utenkelig at vi kan få nye bunner for da må markedene prise om igjen sannsynligheten for at resesjonen blir langvarig, sier Lie til TDN Direkt.



Det er tirsdag store fall på Wall Street. Dow Jones er ned 2,62 prosent, S&P 500 svekkes med 2,98 prosent, mens Nasdaq faller 3,54 prosent.