Norske aksjekjøpere strømmet til Norwegian

Private investorer eier nå om lag halve selskapet, skriver E24.

Bare Equinor og Norsk Hydro har flere private eiere enn Norwegian, ifølge Aksje Norges oversikt.

Coronakrisen har lagt stein til byrden for det allerede gjeldstyngede flyselskapet. Styret i Norwegian har innkalt til ekstraordinær generalforsamling 4. mai og foreslår å gjøre om gjeld til aksjer og egenkapital for å styrke selskapets balanse. Det foreslås også en emisjon.

Siden nyttår har Norwegian-aksjen falt fra 37,75 kroner til 9 kroner ved utgangen av første kvartal. Fallet har fortsatt i april, og aksjen handles på 5,77 kroner onsdag formiddag. Markedsverdien er 943 millioner kroner.

Daglig leder Kristin Skaug i Aksje Norge sier selskaper som er mye i mediebildet, ofte tiltrekker seg flere aksjonærer.

– Det vil også overraske meg stort hvis det ikke er mange som har gått inn i Norwegian etter at aksjen har falt mye. Det er kanskje ikke store summer man går inn med, og så tar man en sjanse. Det kan nok være et element av spekulasjon i at selskapet skal overleve, sier Skaug.

