dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår i sin daglige prognose at Oslo Børs skal åpne ned 1 prosent tirsdag, eller mellom intervallet minus 0,6-1,4 prosent.

Asia

I Asia er det variert stemning på børsene.

Japanske Nikkei faller 1,19 prosent, mens Topix-indeksen er ned 0,93 prosent.

I Kina løftes Shanhai Composite med 0,10 prosent. CSI 300 løftes med 0,24 prosent.

Hang Seng i Hongkong svekkes med 0,30 prosent. Kospi-indeksen i Sør-Korea er ned 0,13 prosent.

I Australia er S&P 300-indeksen ned 0,20 prosent.

Olje

Nedturen fortsetter for olje. Et fat brentolje koster nå 16,56 dollar pr. fat. Vi må tilbake til 1999 sist prisen var så lav for olje. Til sammenligning kostet et fat brentolje 20,20 dollar fatet ved børsens stengetid i går.

WTI-oljen er ned 13,98 prosent til 11,21 dollar pr. fat.

Flere ministre fra Opec-land og samarbeidslandene i Opec+ holdt tirsdag en videokonferanse for å diskutere det kraftige fallet i oljeprisene.

– Ministerne har holdt en uformell telekonferanse for å diskutere ideer i den dramatiske situasjonen som har oppstått i oljemarkedet, skriver organisasjonen.

På møtet skal det ifølge Reuters blant annet ha blitt diskutert å gjennomføre de avtalte produksjonskuttene umiddelbart, og ikke vente til mai.

Wall Street

Det var en dårlig dag på Wall Street i går.

Dow Jones falt 2,67 prosent til 23.018,9 og er med det ned 19,3 prosent i år.

S&P 500 endte ned 3,1 prosent til 2.736,6. Det vil si at indeksen har falt 15,3 prosent hittil i år.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 3,48 prosent til 8.263,2. Indeksen har dermed falt 7,9 prosent siden nyttår.

Facebook falt 4,2 prosent, mens Apple stengte ned 3,1 prosent og Amazon falt 2,7 prosent.

Hovedindeksen

Hovedindeksen endte 1,92 prosent i rødt til 726,70 poeng, og er nå tilbake på nivået den var 6. april. Det ble omsatt aksjer for 5,6 milliarder kroner.

Tungvektere som DNB og Telenor falt henholdsvis 3,34 prosent til 107 kroner og 5,41 prosent til 151,15 kroner.

Det var derimot en god dag for tankaksjer.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 1. kv.:

Gjensidige Forsikring: Kl. 07.00, webcast/tlf.konf. kl. 09.00, analytikerkonf. kl. 11.00

Atea: Kl. 08.00 webcast

Asetek: Kl. 09.00, webcast/tlf.konf. kl. 10.00

Makro:

UK: KPI mars, kl. 08.00

UK: PPI mars, kl. 08.00

Frankrike: Bedriftstillit april, kl. 08.45

USA: FHFA boligprisindeks februar, kl. 15.00

ØMU: Forbrukertillit april, kl. 16.00

Annet:

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

Alcoa, AT&T, Credit Suisse, Handelsbanken, Telia

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)