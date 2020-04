Blandet stemning i Asia

Japanske Nikkei faller 1,19 prosent, mens Topix-indeksen er ned 0,93 prosent.

Det har brutt ut åpen konflikt mellom arrangøren av Tokyo-OL og Den internasjonale olympiske komité (IOC) om hvem som skal betale for utsettelsen av lekene.

Japanske medier anslår at utsettelsen som følge av viruspandemien vil medføre ekstra utgifter på 20 toil 60 milliarder kroner. Ingen har så langt lagt fram et offisielt kostnadsanslag, men organisasjonskomiteens leder Toshiro Muto har sagt at merutgiftene blir «massive».

– Det er ikke passende at statsministerens navn knyttes til en slik uttalelse, sa Takaya i en videopressekonferanse tirsdag.

Opp i Kina

I Kina løftes Shanhai Composite med 0,10 prosent. CSI 300 løftes med 0,24 prosent.

Hang Seng i Hongkong svekkes med 0,30 prosent. Kospi-indeksen i Sør-Korea er ned 0,13 prosent.

I Australia er S&P 300-indeksen ned 0,20 prosent.