Første test av coronavaksine i Europa - aksjen stiger 45 prosent

Selskapet har fått myndighetenes tillatelse til å gå videre til akselerert testing, skriver Financial Times.

Aksjen stiger 44,61 prosent til 61,09 dollar i førhandelen på Wall Street.

BioNTech har jobbet med en vaksine siden januar, og har tidligere testet vaksinen på mus.

Nå skal vaksinen testes på 200 friske, frivillige personer mellom 18 og 55 år. Håpet er å kunne produsere enn sertifisert vaksine innen et år.

På verdensbasis er rundt 2,6 millioner bekreftet smittet av coronaviruset, mens i underkant av 180.000 har dødd. Torsdag skal Oxford University begynne å teste vaksine på mennesker.

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyste for ni dager siden at 70 vaksiner mot coronavirus er under utvikling. Medisinprodusenter gjør alt de kan for å få på plass en vaksine.

Aller lengst har børsnoterte CanSino Biologics i Hongkong og Beijing Institute of Biotechnology kommet. De er i fase 2 av arbeidet med vaksinen. Det betyr at vaksinen har fullført fase 1 hvor man undersøker om man får alvorlige bivirkninger. Dette testes på et fåtall frivillige testpersoner. I fase 2 tester man på flere, og man måler blodet og antistoffer.

Også de amerikanske, børsnoterte selskapene Inovio Pharmaceuticals og Moderna er i gang med å teste vaksiner på mennesker. Pfizer og Sanofi har også vaksiner på gang.



Vanligvis tar det mange år for å få på plass en vaksine. Forskere håper å ha på plass vaksiner til neste år.