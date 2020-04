Røkke og hans medaksjonærer kan trekke på smilebåndet

Onsdag la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 1,6 prosent før den endte på 738,12 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,7 milliarder kroner. Store selskaper som DNB og Telenor klatret begge 2,8 prosent.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 20,78 dollar, opp 5,7 prosent. Analytiker i Pareto Securities, Nadia Martin Wiggen, mener ifølge TDN Direkt at oljemarkedet er overforsynt, og at kuttavtalen til Opec+ sammen med fallende produksjon kom for sent til å lette på lagerproblemene.

Equinor-aksjen la på seg 3,5 prosent før den sluttet på 133,15 kroner.

Aker BP

Produksjonen fra den første Ærfugl-fase 2-brønnen i Norskehavet har startet, tre år tidligere enn opprinnelig planlagt, melder Aker BP, som er operatør på Ærfugl-feltet.

Ifølge Aker BP er det et av de mest lønnsomme utviklingsprosjektene på norsk sokkel. Balanseprisen oppgis til rundt 15 dollar pr. fat, omregnet fra gass. Det estimeres av Ærfugl-reservoaret, hovedsakelig et gassreservoar, utgjør rundt 300 millioner fat oljeekvivalenter.

Storaksjonær Kjell Inge Røkke kunne glede seg over at Aker BP-aksjen klatret 6,1 prosent til 147,05 kroner.

Targovax

Targovax har inngått en samarbeidsavtale med finske Valo Therapeutics som skal gjøre selskapet til det første i verden som kan kombinere onkolytisk virus, et virus som aktiverer kroppens immunforsvar til å bekjempe kreft, med en TG-vaksine. TG-vaksinen hjelper kroppen spesifikt med å bekjempe kreft med RAS-mutasjoner.

– Hvis vi lykkes med dette konseptet, vil vi potensielt besitte et meget attraktivt og innovativt produkt som kan ha stor betydning for fremtidig kreftbehandling, sier Øystein Soug, administrerende direktør i Targovax, i en melding.

Aksjen gikk opp 12,9 prosent og sluttet på syv kroner.

Gjensidige

Onsdag morgen la Gjensidige frem sine tall for første kvartal 2020. Den milde vinteren ga forsikringsselskapet et heldig skaderesultat, men investeringsporteføljen trakk ned resultatet.

Selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 497 millioner kroner, mot et overskudd på 3,03 milliarder kroner i samme periode året før.

Aksjen falt 0,3 prosent og endte på 178 kroner.