Europeiske aksjer stiger etter oljerally

Det var bred oppgang på de europeiske børsene på onsdag.

Den europeiske Stoxx 600-indeksen imponerte med 1,8 prosent kursstigning. Blant de største børsene i Europa, var det FTSE i London som gjorde det best med 2,3 prosent kursstigning.

Til sammenligning endte DAX i Frankfurt opp 1,6 prosent, mens CAC i Paris hadde en mindre volatil dag og stengte 1,3 prosent opp.

Mye av dagens børsfest skyldes et historisk løft i oljeprisen. På det høyeste stod WTI-kontrakten 40 prosent opp i løpet av dagen, mens Nordsjø-oljen hadde en mer beskjeden kursstigning og omsettes for øyeblikket for rett over 20 dollar fatet.