dette vil påvirke oslo børs

(Saken oppdateres)

OBX-futures er torsdag morgen opp 0,8 prosent.

Oljeprisen stiger kraftig, og Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 23,14 dollar fatet, opp hele 13,6 prosent, mens WTI-oljen stiger 15,6 prosent til 15,93 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 20,78 dollar ved børsslutt onsdag.

Berntsens spådom

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 1,2 prosent, eller innenfor intervallet [0,9, 1,4] prosent.

Oslo Børs

Onsdag la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 1,6 prosent før den endte på 738,12 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,7 milliarder kroner.

Store selskaper som DNB og Telenor klatret begge 2,8 prosent.



Wall street

Alle de tre toneangivende indeksene hadde en meget pen dag på børsen onsdag. Det amerikanske aksjemarkedet steg for første gang på tre dager etter at oljeprisen fikk seg et historisk løft på onsdag.

Nå er mye av mandagens rekordtap er allerede hentet inn igjen.

Dow Jones steg 1,99 prosent til 23475,8 og er med det 17,4 prosent ned i år. 29 av de 30 aksjene som inngår indeksen steg.

S&P 500 endte opp 2,29 prosent til 2.799,3. Det vil si at indeksen har falt 13,17 prosent hittil i år.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 2,81 prosent til 8495,4. Indeksen har dermed falt 5,1 prosent siden nyttår.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 7,5 prosent til 42,0, mens gullprisen var opp 2,9 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.736,8 dollar.

Nordsjøoljen var opp 6,9 prosent og handles nå til 20,6 dollar per fat, mens 10-års renten steg 4,5 basispunkter til 0,616 prosent.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 1. kv.:

Biotec Pharmacon: Kl. 07.00, webcast/tlf.konf. kl. 08.30

Europris: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Kongsberg Automotive: Kl. 07.30, webcast/tlf.konf. kl. 09.00

Norske Skog: Kl. 08.00, tlf.konf. kl. 12.00

PGS: Kl. 08.00, webcast kl. 09.00, virtuelt roadshow kl. 12.00-17.00

Yara: Kl. 08.00, webcast kl. 12.00

Vistin Pharma: Kl. 08.30 webcast/tlf.konf.

ContextVision, Kitron

Makro:

Norge: AKU-ledighet februar, kl. 08.00

Norge: Utlånsundersøkelsen 1. kv., kl. 10.00

Japan: PMI april, kl. 02.30

Tyskland: Gfk konsumenttillit mai, kl. 08.00

Frankrike: PMI april, kl. 09.15

Tyskland: PMI april, kl. 09.30

ØMU: PMI april, kl. 10.00

UK: PMI april, kl. 10.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Markit PMI april, kl. 15.45

USA: Nyboligsalg mars, kl. 16.00

USA: Kansas City Fed-indeks april, kl. 17.00

Annet:

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

Intel, Swedbank

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)