Oljeprisen gjør comeback. Både nordsjøoljen og den amerikanske lettoljen stiger kraftig.

«Oppgangen kommer delvis på bakgrunn av økt sannsynlighet for en konflikt i Midtøsten, etter at USAs president Donald Trump twitret at han har instruert USAs marine til å skyte på iranske marinefartøy dersom de trakasserer amerikanske skip til havs», skriver analytiker Dane Cekov i Nordea Markets i morgenrapporten torsdag.

Brentoljen steg fra 16 til 23 dollar fatet, mens amerikanske WTI steg ca. fem dollar og vi noterer i skrivende stund rundt 16 dollar fatet.

Kronen er imidlertid noe svakere enn da vi startet gårsdagen, og EURNOK ligger rundt 11,60.

Dagens nøkkeltall er ifølge analytikeren PMI fra eurosonen.

«Forrige måned falt tallene kraftig og bekreftet dermed at smitteverntiltakene mot coronaviruset vil ramme produksjonen. Det som er viktig nå, er om PMI-indeksene kommer seg opp, eller om de faller ytterligere i april»,, skriver Cekov.

Konsensus er for ytterligere nedgang.

Her hjemme får vi AKU-tall for februar og SSBs konjunkturbarometer for industrien for 1. kvartal.

AKU-tallene er uvesentlige, mens konjunkturbarometeret vil trolig vise nokså lavere optimisme i industrien, ifølge analytikeren i Nordea Markets.