Tidenes resultat for ContextVision

ContextVision, et medisinsk teknologiprogramvarefirma som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens, børsmelder at de satte ny rekord for salg og resultat i det første kvartalet.

Salget endte på 29,2 millioner svenske kroner i første kvartal, en oppgang på 38,4 prosent fra samme tid i fjor.

EBITDA kom inn på 13,8 millioner svenske millioner, mens driftsresultatet ble 11,8 millioner.

– De globale utfordringene skapt av COVID-19, har medført et uforutsigbart forretningslandskap for mange, og vi er både takknemlige og ydmyke over den fortsatte fremgangen vi har klart å levere, tross denne pågående krisen, sier administrerende direktør Fredrik Palm i ContextVision.