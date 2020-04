PGS er ifølge konsernsjef Rune Olav Pedersen avhengig av å få booket mye kapasitet og få akseptable inntekter fra multiklientbiblioteket gjennom andre halvår, skriver TDN Direkt.

– Det er åpenbart stor usikkerhet fremover. På den positive siden så har vi gode samtaler med kunder. Vi kommer til å få, og har fått, noen tildelinger for jobber den nærmeste tiden, sier Pedersen.

– På den negative siden så utsetter kundene veldig mye til 2021, og vi har lav booking i andre halvår, så vi er selvfølgelig avhengig av å få på plass mye kapasitet for å kunne fylle flåten og få akseptable inntekter fra multiklientbiblioteket gjennom andre halvår, sier han, ifølge nyhetsbyrået.

PGS la torsdag frem en ordrebok på 217 millioner dollar ved slutten av første kvartal, sammenlignet med 322 millioner dollar ved slutten av fjerde kvartal 2019 og 238 millioner dollar ved slutten av første kvartal i fjor.

Videre ble det opplyst at selskapet har booket 9 fartøysmåneder i tredje kvartal 2020 og null fartøysmåneder i fjerde kvartal 2020. Det er ikke uvanlig at PGS har mest multiklientaktivitet under sommersesongen, som følge av prosjekter i Nordsjøen og i Canada.

Pedersen tror samtidig at det blir en del kontraktsjobber i miksen.

– Vi tror også at vi skal fylle opp tredje og fjerde kvartal med en del kontraktjobber, absolutt, sier PGS-sjefen, ifølge TDN Direkt.

PGS ser en tydelig forskjell i hvilke områder som rammes mest under den pågående nedturen.

– Det er data i helt nye områder som ikke er bevist å være bra. Der vi har dialoger er i områder der selskapene har fått tildelinger og det er arbeidsforpliktelser. Det er ingen tvil om at når oljeselskapene reduserer sine budsjetter, så starter de der det er lettest å kutte, sier Pedersen.