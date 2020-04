PGS risikerer å gå tom for kontanter og det er ifølge analytikere kritisk at de kommer til enighet med bankene bak selskapets rullerende kredittfasilitet (RCF) for å overleve, skriver TDN Direkt

– Det er krise dersom ikke PGS kommer til enighet om en utsettelse av reduksjonen i kredittfasiliteten, sier analytiker Jon Masdal i DNB Markets.

PGS overveier alternativer for å bevare likviditeten, inkludert en potensiell utsettelse av den planlagte reduksjonen i selskapets rullerende kredittfasilitet, utsatte avdragsbetalinger og andre gjeldsinitiativer.

Under refinansieringen i januar ble det bestemt at kredittfasiliteten skulle reduseres til 215 millioner dollar fra 350 millioner dollar i september 2020. Flere av de viktigste bankene beholdt sin andel, mens noen mindre viktige banker ikke blir med videre. Disse kan skape problemer nå, ifølge Masdal.

– Disse bankene ville ikke være med videre i et bedrende marked, som nå har blitt mye verre. Det gjør situasjonen mer komplisert, sier han til nyhetsbyrået.

Analytikeren ser en risiko for at gjelden nå kan havne hos hedgefond dersom bankene selger seg ut. Da blir forhandlingene mot motpartene veldig annerledes.

– Dersom det er banker de forhandler mot, er det lettere, men de også vil nok ha en motytelse. Da kan aksjonærene måtte komme til å stille med mer penger igjen, sier Masdal til TDN Direkt.