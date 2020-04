Volatilt på Wall Street etter utydelige coronanyheter

Oppgangen på Wall Street forsvant fort torsdag da Financial Times meldte at coronamedisinen til Gilead Sciences skuffet i sin første randomiserte studie.

Forrige uke ble det klart at Gilead hadde gjort lovende tester ved University of Chicago som viste at medisinen Remdesivir i stor grad skal ha redusert symptomene hos de fleste av de 125 coronapasientene i testen. Testen skapte god stemning på verdens børser.

Et dokument som ved en feil ble publisert av Verdens helseorganisasjon torsdag viste at medisinen ikke hadde virkning på pasientene på den randomiserte studien fra Kina, ifølge FT.

På et punkt hadde Dow Jones mistet nesten hele oppgangen på to prosent. Kort tid etterpå spratt imidlertid markedet tilbake da Gilead skal ha kommentert rapporten fra Verdens helseorganisasjon.

- Ettersom denne studien ble avsluttet tidlig på grunn av lav deltagelse, klarte den ikke å muliggjøre statistisk meningsfulle konklusjoner. Som sådan er studieresultatene ikke entydige, selv om trender i dataene antyder en mulig fordel for Remdesivir, spesielt blant pasienter som ble behandlet tidlig i sykdommen, skrev Gilead, ifølge CNBC.

I skrivende stund er Dow Jones opp 0,56 prosent, mens Nasdaq er opp 0,46 prosent.

Gilead Sciences-aksjen er ned 6,50 prosent.